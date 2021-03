Terrorprozess in München: Bricht Jennifer W. ihr Schweigen?

Rund zwei Jahre nach Beginn des Terrorprozesses um den Mord an einem kleinen jesidischen Mädchen im Irak will die Angeklagte aus dem Kreis Vechta ihr Schweigen zu den Vorwürfen voraussichtlich brechen. Für den heutigen Mittwoch haben die Anwälte von Jennifer W. angekündigt, vor dem Oberlandesgericht (OLG) München eine Einlassung ihrer Mandantin vorlesen zu wollen.

Sie hatten bereits eine Erklärung zu ihren persönlichen Verhältnissen verlesen, nun soll es in der Fortsetzung der Verhandlung (9.30 Uhr) voraussichtlich auch um die Tatvorwürfe gehen. Die junge Frau aus Lohne in Niedersachsen ist wegen Mordes und Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeklagt. Sie soll tatenlos dabei zugesehen haben, wie ein fünfjähriges jesidisches Mädchen, das als Sklavin gehalten worden sein soll, angekettet in einem Innenhof bei brennender Hitze qualvoll verdurstete.

Der Prozess hatte im April 2019 begonnen und sollte eigentlich längst beendet sein. Zuletzt zogen auch ein Strafverfahren gegen die beiden Verteidiger wegen des Vorwurfs, sie hätten aus einem nicht-öffentlichen Prozess in Düsseldorf zitiert, und Debatten um eine dritte Anwältin für die Angeklagte die Verhandlung in die Länge. Mitte Februar hatte das Gericht neue Prozesstermine angesetzt. Das Urteil könnte demnach womöglich erst am 18. Juni fallen.

