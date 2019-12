Termine für Bayern-Chelsea fixiert: 25. Februar und 18. März

Nach der Achtelfinale-Auslosung der Champions League hat der FC Bayern die Termine für die Partien gegen den FC Chelsea bekanntgegeben. Das Hinspiel in der Fußball-Königsklasse steigt demnach am 25. Februar in London. Gut drei Wochen danach, am 18. März, steht für den deutschen Rekordmeister in der Allianz Arena das entscheidende Rückspiel um den Einzug ins Viertelfinale an.

Dann wird Chelsea erstmals nach dem Champions-League-Finale 2012, das die Bayern im eigenen Stadion im Elfmeterschießen verloren, wieder in dem Elitewettbewerb in München zu Gast sein.

