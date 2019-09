Teona Strugar Mitevska gewinnt beim Fünf Seen Filmfestival

Die nordmazedonische Regisseurin Teona Strugar Mitevska hat mit ihrer Satire „Gott existiert - ihr Name ist Petrunya“ den Hauptpreis des Fünf Seen Filmfestivals gewonnen. Auf humorvolle, kluge Weise erzählt der Film die wahre Geschichte einer jungen mazedonischen Frau, die sich mutig gegen die patriarchische, traditionelle Männerwelt behauptet und schließlich erhobenen Hauptes zur Heldin dieser Farce wird, wie die Jury befand.

Die 45-jährige Regisseurin nahm den Preis am Mittwoch während einer Dampferfahrt über den Starnberger See entgegen. Auf der Feier an Bord zog Festivalleiter Matthias Helwig Bilanz: „Das diesjährige Fünf Seen Filmfestival war ein Riesenerfolg.“

Nach einem ersten Überblick kamen mehr als 21 000 Besucher in die 255 Vorstellungen - gut 155 Filmschaffende stellten ihre Werke vor, wie Helwig sagte. 2020 wird das Festival vom 2. bis 10. September veranstaltet.