Tenor singt für Marias

Maria, Maria, Maria - diesen Namen singt der Nürnberger Tenor Hans Kittelmann zurzeit sehr oft. Der Sänger überrascht Frauen namens Maria mit einem Ständchen. Am Samstag sang er zum Beispiel zu Ehren einer Maria, die in ein Seniorenheim in Stein (Landkreis Fürth) einzog.

Kittelmann spielt am Staatstheater die männliche Hauptrolle im Musical „West Side Story“. Darin singt er die Arie „Maria“, in der der Name 27 Mal vorkommt.

Die Idee für die Ständchen hatte Kittelmann nach Angaben einer Theatersprecherin selbst. Im Musical trenne ihn der Orchestergraben von den potenziellen Marias im Publikum. Mit einer Ständchen-Tour durch Nürnberg und Umgebung wolle er die Distanz aufheben. Die Aktion läuft noch bis Juli 2020.