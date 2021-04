Tennisprofi Zverev zurückhaltend beim Thema Olympia-Impfung

Tennisprofi Alexander Zverev hat sich zurückhaltend zum Thema Corona-Impfung für das deutsche Olympia-Team geäußert. „Da will ich nicht viel zu sagen, das wird heutzutage ganz leicht falsch interpretiert, egal, was man sagt. Das ist mir zu politisch“, sagte der 24 Jahre alte Hamburger der „Bild“-Zeitung. Er selber habe noch keine Impfung. „Und ich finde, jeder sollte es so machen, wie er es für richtig hält“, sagte der Weltranglisten-Sechste vor seinem Auftritt beim ATP-Turnier in München in der kommenden Woche.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio plant Zverev einen Start im Einzel und im Mixed mit der ehemaligen Wimbledonsiegerin und früheren Nummer eins, Angelique Kerber. Zu Wochenbeginn hatte das Corona-Kabinett die rechtzeitige Impfung aller Olympia-Teilnehmer zugesichert. Rund drei Monate vor der Eröffnungsfeier sind bisher 15 Prozent der Mitglieder des deutschen Tokio-Teams geimpft. Die Olympischen Spiele in Japan sollen am 23. Juli eröffnet werden.

© dpa-infocom, dpa:210424-99-333611/2

Spielerfeld

Ewige Siegerliste

Fakten zum Turnier

Mitteilung des IOC

Zeitplan für die Spiele

Mitteilung des DOSB

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission

Berichte der ARD-"Sportschau"

DW-Bericht

Bericht des Deutschlandfunks

Positionspapier Athleten Deutschland