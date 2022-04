Tennisprofi Otte peilt in München erstes Finale an

Tennisprofi Oscar Otte will erstmals in seiner Karriere das Endspiel bei einem ATP-Turnier erreichen. Der 28 Jahre alte Kölner trifft im Halbfinale am Samstag (nicht vor 15.00 Uhr) auf den dänischen Youngster Holger Rune. Der 19-Jährige hatte im Achtelfinale überraschend gegen Olympiasieger Alexander Zverev gewonnen. Im Doppel hat das deutsche Duo Kevin Krawietz und Andreas Mies (11.30 Uhr) ebenfalls die Chance aufs Finale.

