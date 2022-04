Tennisprofi Otte ohne Probleme ins Achtelfinale von München

Tennisprofi Oscar Otte hat beim Sandplatzturnier in München mühelos das Achtelfinale erreicht. Der 28-jährige Kölner gewann sein Erstrundenspiel am Dienstag gegen den serbischen Qualifikanten Marko Topo mit 6:1, 6:2 und trifft nun auf den an Nummer drei gesetzten US-Amerikaner Reilly Opelka.

Olympiasieger Alexander Zverev soll am Mittwoch ins Turnier einsteigen. Der Hamburger konnte das Traditionsevent bereits zweimal gewinnen und peilt den ersten Titel in dieser Saison an.

