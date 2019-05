Tennis in Nürnberg: Petkovic will ins Achtelfinale

Beim Damen-Tennisturnier in Nürnberg sollen heute gleich vier deutsche Spielerinnen aufschlagen. Die Erstrundenpartien von Sabine Lisicki, Anna-Lena Friedsam und Qualifikantin Jule Niemeier bei dem WTA-Turnier waren am Montag wegen Dauerregens in Franken ausgefallen und mussten verschoben werden. Nur Mona Barthel gelang es, ihre Auftaktpartie gegen Paula Ormaechea aus Argentinien in drei Sätzen zu gewinnen. Ins Achtelfinale einziehen will am Dienstag auch Barthels Fedcup-Kollegin Andrea Petkovic. Die 31-Jährige soll die zweite Partie auf dem Center Court bestreiten. Ihre Gegnerin ist die Qualifikantin Cagla Buyukakcay aus der Türkei.

