Tempolimit auf A8 bleibt vorläufig die Ausnahme

Armin Laschet ist ein guter Redner. Er ist rhetorisch stark und er weiß, welche Worte er wählen muss, um die Menschen von sich zu überzeugen.

Das hat er in der vergangenen Woche gezeigt, als er sich beim digitalen Parteitag gegen seine Mitbewerber Friedrich Merz und Norbert Röttgen durchsetzte und zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt wurde. Am Samstag in Stuttgart hat er es ein zweites Mal bewiesen.

Laschet kam persönlich nach Stuttgart, um auf dem Parteitag zu sprechen, obwohl der vornehmlich digital stattfand.