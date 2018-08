Tempokontrolle: Autofahrer droht Beamten Gewalt an

Er setzte sein Auto vor den Messwagen, sprang mit den Händen fuchtelnd auf der Straße herum und drohte einem Beamten mit Gewalt: Ein Autofahrer hat bei einer Geschwindigkeitsmessung in Türkheim (Landkreis Unterallgäu) für einigen Ärger gesorgt.

Der Mann war offenbar derart erbost über die Aktion der Kommunalen Verkehrsüberwachung, dass er versuchte, andere Autofahrer zu warnen und die Messung zu stören, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei war der Fahrer selbst gar nicht direkt von der Kontrolle am Vortag betroffen. Er stieg schließlich wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Die Polizei fahndet nun nach ihm.

Der Landkreis Biberach hat in diesem Jahr in 13 Städten und Gemeinde 17 neue Blitzer aufgestellt.