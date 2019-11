Telefonstörung: Polizei schwerer zu erreichen

Wer in diesen Tagen Polizeidienststellen in Unterfranken erreichen möchte, könnte nicht durchkommen. Das teilten die Beamten am Donnerstag mit. Grund dafür seien Wartungsarbeiten im Telefonnetz des Polizeipräsidiums Unterfranken, die am Mittwoch begonnen hätten. Kurzzeitige Störungen im Telefonnetz könnten bis Ende der Arbeitswoche auftreten, sagte ein Sprecher. Betroffen seien die Orte Bad Neustadt an der Saale, Mellrichstadt, Bad Kissingen, Bad Königshofen, Miltenberg, Obernburg, Alzenau und Aschaffenburg. Wer bei einer Dienstestelle nicht durchkomme, solle den Notruf wählen, teilte die Polizei mit.