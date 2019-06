Teilnehmerzahl bei „Unser Dorf hat Zukunft“ sinkt

Immer weniger bayerische Dörfer nehmen an dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Wie aus den von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) veröffentlichten Zahlen hervorgeht, beteiligten sich an der Wettbewerbsrunde 2016 bis 2019 nur 237 Dörfer. Zur Jahrtausendwende waren noch mehr als 1000 bayerische Dörfer dabei gewesen. Seither sank die Zahl stetig. Seit 1961 haben nach LWG-Angaben mehr als 27 000 bayerische Dörfer an dem Wettbewerb teilgenommen, der früher unter dem Motto „Unser Dorf soll schöner werden“ stattfand.

„In den Kommunen sind immer weniger Bewohner ehrenamtlich tätig. Aber gerade dieser Einsatz und das Engagement sind für eine erfolgreiche Teilnahme unabdingbar“, sagte ein Sprecher des bayerischen Landwirtschaftsministeriums. Auch setzten die Bürgermeister andere politische Schwerpunkte. Und andere Wettbewerbe wie das neu gestartete „Gütesiegel Heimatdorf 2019“ des bayerischen Heimatministeriums machten dem Wettbewerb Konkurrenz.

