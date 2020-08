Teerfahrzeug kippt um und tötet 29 Jahre alten Mann

Ein Teerfahrzeug hat einen 29 Jahre alten Arbeiter unter sich begraben. Der Fahrer wurde unter dem Lastwagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei Würzburg am Dienstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich bei Teerarbeiten am Dienstagmorgen auf einer Baustelle im Bereich der König-Heinrich-Straße in Würzburg. Dabei kippte der Lkw auf ein abschüssiges Fahrbahnstück und der 29-Jährige fiel aus der Fahrerkabine. Warum der Lkw kippte, muss noch geklärt werden.

Pressemitteilung Polizei