Teelicht löst Dachstuhlbrand aus

Ein Teelicht hat in einem Mehrfamilienhaus in Dillingen einen Dachstuhl in Brand gesetzt. Ein 29 Jahre alter Bewohner habe das Licht versehentlich so platziert, dass die Flamme der Kerze auf weitere Gegenstände übergegriffen hätte, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Gegen den 29-Jährigen werde wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Die insgesamt sieben Bewohner konnten das Haus nach Angaben der Polizei alle unverletzt selbständig verlassen. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von etwa 150 000 Euro; zwei der drei Wohneinheiten sind weiterhin bewohnbar.