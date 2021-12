Tedesco setzt auf Gladbach-Besieger: FCA ersetzt Gouweleeuw

Domenico Tedesco setzt in seinem ersten Auswärtsspiel als Trainer von RB Leipzig am Abend in Augsburg bis auf eine Ausnahme auf die Siegformation seines Einstandes. Im Gegensatz zum Heimerfolg gegen Borussia Mönchengladbach kommt am Mittwochabend alleine Benjamin Henrichs neu ins Team. Er ersetzt auf der rechten Seite Nordi Mukiele, der auf der Ersatzbank sitzt. Tedesco strebt mit den Sachsen beim FC Augsburg den ersten Auswärtssieg der Saison in der Fußball-Bundesliga an.

FCA-Trainer Markus Weinzierl muss im Vergleich zum jüngsten Sieg in Köln auf seinen gesperrten Kapitän Jeffrey Gouweleeuw verzichten. Für den Niederländer dürfte Robert Gumny ins Abwehrzentrum rücken. Neu in der Augsburger Startelf sind Raphael Framberger und Fredrik Jensen.

