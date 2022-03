In Regensburg waren am Montagmorgen mehrere Haushalte für eine halbe Stunde ohne Strom. Insgesamt seien von dem Ausfall etwa 500 bis 1000 Haushalte betroffen gewesen, so ein Sprecher des Regensburger Energieversorgers REWAG. Grund sei ein technischer Defekt an einem Kabel gewesen. Inzwischen sei der Fehler behoben und die Stromversorgung wieder hergestellt, so der Sprecher.

