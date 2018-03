Technik veraltet: Herzogstandbahn wird saniert

Nach fast 25 Betriebsjahren wird die Bergbahn zum Herzogstand, einem der beliebtesten Ausflugsziele im bayerischen Oberland, modernisiert. Ersatzteile etwa für die Steuerungsanlage sind gar nicht mehr zu bekommen - nur eine Erneuerung kann Abhilfe schaffen. Am Donnerstag besuchten der Geschäftsführer der Herzogstandbahn, Jörg Findeisen, und der Erste Bürgermeister der Gemeinde Kochel am See, Thomas Holz, die Baustelle.

Derzeit werden dort unter anderem neue Leitungen installiert, und anstatt wie bisher über einen Knopfdruck soll die Bahn künftig über einen Touchscreen, einem berührungsempfindlichen Bildschirm, gesteuert werden. Am 24. März soll die Bahn erstmals mit der neuen Technik fahren - rechtzeitig zum Start der Osterferien.

Allein im vergangenen Jahr brachte die Bahn mehr als 165 000 Gäste auf den Berg oberhalb von Kochel- und Walchensee. 262 000 Fahrten hat sie seit ihrer Inbetriebnahme 1994 absolviert.

Holz nannte die Bahn einen „Erfolgsfaktor für den Tourismus im Zwei-Seen-Land“. Die Modernisierung für rund eine halbe Million Euro sei deshalb allein „eine sinnvolle Investition in die Zukunft“. „Der Herzogstand - Lieblingsberg des Märchenkönigs Ludwig II. und ein Klassiker unter den Münchner Hausbergen - bleibt somit auch in Zukunft sicher und bequem erreichbar.“