Taxifahrerin von zwei Männern überfallen

Eine 56 Jahre alte Taxifahrerin ist in München von zwei Männern überfallen worden. Die zwei Männer seien in der Nacht zum Sonntag am Ostbahnhof zugestiegen, gegen Ende der Fahrt habe einer der beiden vom Rücksitz aus plötzlich die 56-Jährige gewürgt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie forderten Geld und durchsuchten das Auto nach Wertsachen. Sie entkamen mit dem Mobiltelefon der 56-Jährigen, dem Autoschlüssel und einer Mappe mit Ausweisen.

Ein 42-jähriger Radfahrer, der das Geschehen laut Polizei zufällig beobachtete, verfolgte die beiden und stellte sie wenig später. Auf seine Aufforderung hin gaben die Männer ihm die gestohlenen Gegenstände. Der 42-Jährige brachte sie der Taxifahrerin zurück. Eine Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos.

Pressemitteilung Polizei München