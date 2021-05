Taxifahrer wird während Fahrt bewusstlos

Während einer Fahrt mit einem Fahrgast ist ein Taxifahrer am Steuer bewusstlos geworden und später in einem Krankenhaus gestorben. Der 66-Jährige hatte am Freitag laut Polizei hinter dem Steuer wegen gesundheitlicher Probleme das Bewusstsein verloren. So kam er von der Bundesstraße 16 im schwäbischen Rieden am Forggensee (Landkreis Ostallgäu) von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Leitplanke, teilte ein Sprecher mit. Dort schaltete der Fahrgast den Motor ab und setzte den Warnblinker; Einsatzkräfte versuchten den Fahrer zu reanimieren. Dieser starb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus. Der Fahrgast blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:210521-99-695147/2

Mitteilung der Polizei