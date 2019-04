Taxifahrer bei Angriff durch Fahrgast verletzt

Ein Fahrgast hat im mittelfränkischen Roth einen Taxifahrer attackiert und erheblich verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag war der Tatverdächtige am Vortag am Nürnberger Hauptbahnhof in das Taxi gestiegen und hatte sich nach Roth-Eckersmühlen fahren lassen. Als der Taxifahrer kassieren wollte, forderte der Mann den Taxichauffeur auf, sein Bargeld herauszugeben. Dazu bedrohte er ihn, bevor er schließlich den 41 Jahre alten Fahrer mit einem messerähnlichen Gegenstand angriff. Das Opfer konnte den Angriff abwehren, der Täter flüchtete ohne Beute.

Der Taxifahrer erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und am Arm. Er kam in ein Krankenhaus, das er jedoch bald wieder verlassen konnte. Der Tatverdächtige konnte unterdessen nach einer Fahndung festgenommen werden. Es handelt sich um einen 21-Jährigen aus dem Landkreis Roth. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Mann, er sollte noch im Laufe des Sonntags dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.