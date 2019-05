Tausendster Millionen-Gewinn bei Lotto-Bayern

Ein Lotto-Spieler in Oberbayern ist der tausendste Millionen-Gewinner im Freistaat - wenn man D-Mark- und Euro-Millionengewinne zusammenzählt. Der Glückspilz hatte bei der Samstagsziehung sechs Richtige in der Gewinnklasse zwei und gewann damit fast zwei Millionen Euro, wie die Lotterieverwaltung am Montag in München mitteilte. Ein Teilnehmer aus Niedersachsen hatte dieselben zahlen und darf sich ebenfalls über genau 1 987 265,50 Euro freuen.

Lotto Bayern hatte nach eigenen Angaben zu D-Mark-Zeiten 746 Millionen-Gewinne seit 1946 ausgeschüttet. Seit der Einführung des Euros waren es weitere 253.

Jeweils fast eine Million Euro gewannen jeweils drei Lotto-Spieler in Oberbayern im Eurojackpot. Sie hatten für die Ziehung am Freitag fünf Richtige und eine richtige Eurozahl angekreuzt und exakt 994 790,90 Euro gewonnen.