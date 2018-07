Tausende zur Christopher-Street-Day-Politparade erwartet

Im Jahr der Landtagswahl steht die Politparade zum Christopher Street Day (CSD) in München unter dem bayernweit tauglichen Motto „Bunt ist das neue Weiß-Blau“. Erwartet werden heute Tausende Teilnehmer und Zuschauer in der Innenstadt. Los geht's am Marienplatz, dann 4,5 Kilometer im Kreis. 134 Fußgruppen und Fahrzeuge sind angemeldet, an der Spitze eine Motorradlesben-Gruppe. Die Münchner CSD-Parade gilt als größte Demonstration von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen für gleiche Rechte und gesellschaftliche Akzeptanz in Süddeutschland.

Zur Landtagswahl am 14. Oktober hat der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Bayern einen Vielfaltscheck gestartet: 25 Fragen gingen an die Parteien, etwa wie sie Homophobie im Freistaat bekämpfen wollen. Eine Auswertung will der LSVD im September vorlegen.

Weltweit steht der CSD für das Selbstbewusstsein Homosexueller und ihren Widerstand gegen Diskriminierung. Die Veranstaltungen erinnern an Vorfälle um den 28. Juni 1969 in New York, wo es nach einer Polizeirazzia in einer Bar zum Aufstand von Schwulen und Lesben mit Straßenschlachten in der Christopher Street kam.

