Tausende zu Großdemo für bezahlbaren Wohnraum erwartet

Von Agence France-Presse

In der Debatte um die von der EU-Kommission vorgeschlagene Abschaffung des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit hat Brüssel an die einzelnen Mitgliedstaaten appelliert, keinen Flickenteppich entstehen zu lassen. Sie müssten entscheiden, ob sie nach 2019 dauerhaft Sommer- oder Winterzeit wollten, sagte die zuständige Verkehrskommissarin Violeta Bulc am Freitag. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprach sich in einem Interview für eine dauerhafte Sommerzeit aus.