Tausende Menschen um Millionen betrogen: Prozessauftakt

Von Schwäbische Zeitung

Ein 61-Jähriger Mann aus Konstanz hat im Namibia-Urlaub vier Minuten lang mit einem Leoparden gekämpft, der ihn in die Kehle gebissen hatte. Der Mann überlebte schwer verletzt.

Hardy S. und seine Partnerin Petra W. waren mit dem Wohnmobil in Namibia unterwegs. Wie die "Bild" und der SWR berichten, campte das Paar an einem Flussbett am Rande der Namib-Wüste. Hardy S. hörte in der Nacht ein Kratzen am Wohnwagen, wollte das Küchenfenster schließen.