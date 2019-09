Tausende Menschen demonstrieren in Bayern für Klimaschutz

Im Kampf gegen den Klimawandel haben sich am Freitag in Bayern mehr als zehntausend Menschen am weltweiten „Klimastreik“ beteiligt. Zu einer Auftaktkundgebung der Fridays-for-Future-Bewegung in München strömten einem Polizeisprecher zufolge mindestens 25 000 Demonstranten in die Innenstadt. Bei dem Protest in Augsburg zählte die Polizei mindestens 4500 Teilnehmer, unter ihnen waren auch die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) und Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. In Würzburg zogen nach Polizeiangaben rund 5000 Menschen durch die Stadt. In Nürnberg waren es etwa 3000.

Auch in kleineren Gemeinden waren Kundgebungen von Klimaaktivisten geplant. Neben Schülern haben auch viele Erwachsene zur Teilnahme aufgerufen. Einige bayerische Firmen und Geschäfte kündigten an, ihren Mitarbeitern das Demonstrieren während der Arbeitszeit zu ermöglichen. Zeitgleich zu den Demonstrationen tagte das Klimakabinett der Bundesregierung, um seine Strategie für mehr Klimaschutz in Deutschland vorzulegen.

Bundesweit waren nach Angaben der Bewegung Fridays for Future mehr als 530 Demonstrationen geplant. An dem weltweiten Protest wollten sich Aktivisten in fast 160 Staaten beteiligen.

Karte aller Kundgebungen