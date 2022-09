In einem Golfclub nahe Straubing sind 5000 Golfbälle gestohlen worden. Der oder die Unbekannten hätten zwischen Dienstag und Mittwoch zugeschlagen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittler vermuten, dass die Bälle wohl eher zum Verkauf als zum Selberspielen bestimmt waren. Golfer könnten sich eigene Bälle „wohl leisten“, so eine Polizeisprecherin. Der Schaden liegt bei rund 5000 Euro.

