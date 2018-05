Tausende Gläubige bei Fronleichnamsprozessionen in Bayern

Tausende Katholiken haben am Donnerstag in Bayern mit Gottesdiensten und farbenfrohen Prozessionen das Fronleichnamsfest begangen. Bei sommerlichem Wetter nahmen allein in München rund 10 000 Menschen an der Messe auf dem Marienplatz teil, wie das Erzbischöfliche Ordinariat mitteilte. Anschließend zogen die Gläubigen zusammen mit Kardinal Reinhard Marx in der Fronleichnamsprozession bis zum Königsplatz. Angeführt wurde die Prozession auf dem etwa zwei Kilometer langen Weg von einem von Jugendlichen getragenen Kreuz - begleitet unter anderem von Ordensangehörigen, Studenten, Mitarbeitern in pflegenden und pastoralen Berufen, Priestern, Diakonen und Ministranten.