Tausende Bauern demonstrieren in Nürnberg

Tausende Bauern aus allen Teilen Frankens sind am Freitag in Nürnberg zu einem Großprotest gegen Pläne für eine neue Düngemittelverordnung und weitere Regulierungen in der Landwirtschaft zusammengekommen. Bei einer Kundgebung in der Nähe des Messegeländes wurde eine Rede von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) machte den Bauern zum Auftakt Mut: „Ihr seid die Ernährer unseres Volkes, hier ist die Fachkompetenz. Ihr seid nicht die Grundwasserverseucher“, sagte der Minister. Er forderte eine Aussetzung der Düngeverordnung bis das zugrundeliegende Messstellennetz aussagekräftig genug sei. Neben den Regierungsvertretern wurden auch Vertreter von Grünen, FDP und SPD erwartet.

Die Landwirte waren seit den Morgenstunden in einer Sternfahrt aus allen Himmelsrichtungen mit ihren Fahrzeugen auf Nürnberg zugerollt. Dies hatte teils zu leichten Behinderungen auf den Autobahnen geführt. In Nürnberg sei der Verkehr nur im direkten Umfeld der Veranstaltung behindert worden. „Der Kollaps ist ausgeblieben“, sagte ein Polizeisprecher. An der Sternfahrt nach Nürnberg hatten sich nach einer Schätzung der Polizei Landwirte mit rund 2000 Traktoren beteiligt, mehrere Hundert weitere Fahrzeuge seien aus der Region Nürnberg hinzugekommen.

Bayerischer Bauernverband