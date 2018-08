Taucher finden weibliche Leiche in Trebgaster Badesee

Bei der Suche nach einer vermissten Schwimmerin in einem oberfränkischen Badesee haben Taucher eine weibliche Leiche gefunden. Ob es sich bei der Frau um die seit Mittwochmittag vermisste 22-Jährige handelt, war zunächst unklar. Polizeitaucher der bayerischen Bereitschaftspolizei hatten den Trebgaster Badesee im Landkreis Kulmbach am Donnerstag akribisch abgesucht und am Nachmittag in einiger Entfernung zum Ufer den leblosen Körper gefunden, wie eine Sprecherin sagte.

Stundenlang und bis in die Nacht hinein hatten etwa 100 Einsatzkräfte nach der Studentin gesucht. Dabei war auch ein Wasserortungshund, ein Hubschrauber und ein Bootsführer mit einem Sonargerät im Einsatz. Die 22-Jährige war am Donnerstagmittag mit Freundinnen an dem Badesee. Nachdem sie mit Schwimmanzug ins Wasser gegangen war, fehlte von der Frau plötzlich jede Spur.

Tweet der Polizei