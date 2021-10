Tatwaffe Gartentür: Jugendlicher attackiert 64-Jährigen

Mit einer eisernen Gartentür hat ein Jugendlicher in Lauingen einen 64-Jährigen angegriffen. Er warf sie im Streit am Mittwoch auf den Mann und traf ihn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann erlitt den Angaben zufolge zwar keine erkennbaren größeren Verletzungen, die Beamten ermitteln aber unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Jugendliche hatte den älteren Mann laut Polizei zunächst beleidigt. Nachdem der Beleidigte ein Foto des Jugendlichen anfertigen wollte, sei dieser zunehmend aggressiver geworden und habe den Mann verfolgt. Schließlich habe der Jugendliche die Gartentür ausgehängt und geworfen, bevor er von Begleitern gestoppt wurde und mit ihnen flüchtete.

Die Polizei ist dem mutmaßlichen Täter bereits auf der Spur. Man habe bereits einen seiner Begleiter ermitteln können, hieß es am Donnerstagmorgen.

