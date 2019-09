Taskforce soll Mittel gegen Bahn-Ausfälle in München finden

In der Debatte um ausfallende Münchner S-Bahnen soll eine Taskforce konzernübergreifend nach Lösungen suchen. So würden deutschlandweit Kapazitäten abgerufen, um die Wartung der bestehenden Flotte voranzutreiben, teilte die Deutsche Bahn am Montag in München mit. Bei der Instandsetzung von Ersatzfahrzeugen wolle man ebenfalls aufs Tempo drücken. Zudem solle der bundesweite Fahrzeugpool auf mögliche freie Kapazitäten geprüft werden.

Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass unter anderem wegen fehlender Fahrzeuge bis Dezember bei den Linien S3 und S8 die „Taktverstärker“ entfallen, die in der Hauptverkehrszeit den Fahrplan auf einen 10-Minuten-Takt verdichten statt der üblichen 20 Minuten oder mehr. Auch bei der S2 und der S20 werden demnach einzelne Züge entfallen. Die Staatsregierung und Kommunalpolitiker hatten das kritisiert und von der Bahn schnelle und kreative Lösungen gefordert.

