Tarifverhandlungen für Nahverkehr werden fortgesetzt

- Im Tarifkonflikt des kommunalen Nahverkehrs in Bayern setzen Arbeitgeber und Gewerkschaften heute ihre Verhandlungen in Nürnberg fort. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Gespräche abgebrochen und in den vergangenen Wochen mit Warnstreiks in mehreren Städten Druck auf den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) gemacht. Unter anderem in Nürnberg, Augsburg und Regensburg war der Nahverkehr teilweise lahmgelegt worden.

Die Arbeitgeber haben 3 Prozent, mindestens aber 90 Euro mehr im Monat geboten. Im Juni 2015 sollte es ein weiteres Plus von 2,4 Prozent geben. Verdi hingegen verlangt für alle Beschäftigten 120 Euro mehr und zusätzlich 4 Prozent Lohnerhöhung bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Nahverkehrsgewerkschaft in der Tarifunion des Beamtenbundes will 100 Euro plus 3,5 Prozent mehr.