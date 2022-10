Tarifverhandlung für Bäcker: Keine Einigung, aber Zuversicht

Die Tarifverhandlungen für die bayerischen Bäckereien haben in der ersten Runde kein Ergebnis gebracht. Man habe zu weit auseinandergelegen, sagte der Verhandlungsführer der Arbeitnehmerseite, Kurt Haberl, am Dienstag. Allerdings zeigte er sich zuversichtlich, dass beim nächsten Treffen am 10. November eine Lösung gefunden werde.

Hintergrund ist, dass die Arbeitgeberseite bei dem Treffen, das bereits am Montag stattfand, laut Haberl ein Angebot von 130 Euro mehr pro Monat bei 15 Monaten Laufzeit vorlegte. Die Gewerkschaft NGG fordert 200 Euro bei 12 Monaten für die rund 48.000 Beschäftigten in Backstuben und Verkaufsräumen.

