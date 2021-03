Tarifeinigung im privaten Omnibusgewerbe

Der Tarifkonflikt im privaten bayerischen Omnibusgewerbe ist beendet. Gewerkschaft und Arbeitgeber einigten sich bei einer Schlichtung auf einen neuen Tarifvertrag für die rund 17 000 Beschäftigten, wie die Tarifparteien am Donnerstag mitteilten. Bei einer Laufzeit bis Ende 2023 erhalten die Beschäftigten in drei Stufen Lohnerhöhungen um 50 Euro, dann 1,8 Prozent und 3,0 Prozent. Hinzu kommt eine einmalige Corona-Prämie in Höhe von 200 Euro.

Beide Seiten zeigten sich zufrieden mit der Einigung. „Das Ergebnis berücksichtigt aber auch die schwierige wirtschaftliche Situation der überwiegend mittelständischen und familiengeführten Unternehmen“, hieß es vom Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen (LBO). Die Gewerkschaft Verdi sprach von einem „guten Kompromiss in einer schwierigen Zeit“.

