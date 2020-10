Tarifabschluss in der bayerischen Milchwirtschaft

Von Schwäbische Zeitung

(sl) - Deutlich angestiegen ist die Zahl an Corona-Fällen in den vergangenen Tagen auch in den Städten Leutkirch, Isny und Bad Wurzach sowie in den Gemeinden Aitrach und Aichstetten.

Die Stabsstelle des Landratsamts Ravensburg meldete am Freitagmittag für den Landkreis insgesamt 71 festgestellte Neuinfektionen seit Dienstag. Davon entfallen auf Leutkirch neun, auf Bad Wurzach und Aichstetten jeweils vier, auf Aitrach drei und auf Isny zwei.