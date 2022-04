Tanz statt Rangelei: Männer bestreiten Prügelei

Sie hätten nur „getanzt“: Zwei Lastwagenfahrer haben sich auf einem Autohof bei Selbitz (Landkreis Hof) geprügelt. Gegenüber der Polizei stritten die beiden Männer allerdings ab, sich am Samstag gegenseitig geschlagen zu haben, wie es in der Mitteilung am Sonntag hieß. Die Rangelei sei ein Tanz gewesen. Welchen Tanz genau der 31- und der 42-jährige Mann miteinander getanzt haben wollten, teilten die Männer den Beamten nicht mit, so die Polizei auf Nachfrage. Beide Männer seien alkoholisiert gewesen, sie verletzten sich nur leicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

