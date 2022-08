„Tannhäuser“ als letzte Premiere in Bayreuth

Mit der Wiederaufnahme von Richard Wagners Oper „Tannhäuser“ werden heute die Bayreuther Festspiele fortgesetzt. Die gefeierte Inszenierung von Regisseur Tobias Kratzer stammt aus dem Jahr 2019. Die musikalische Leitung hat wie schon im vergangenen Jahr Axel Kober. Der Tenor Stephen Gould, der am Samstag noch die Rolle des Siegfried in der „Götterdämmerung“ krankheitsbedingt absagen musste, wird wieder im Einsatz sein und die Titelrolle singen, wie ein Festspielsprecher am Sonntag mitteilte. Lise Davidsen singt die Elisabeth, Markus Eiche verkörpert den Wolfram von Eschenbach. Mit „Tannhäuser“ ist die Reihe der Premieren bei den diesjährigen Richard-Wagner-Festspielen abgeschlossen. Die Festspiele dauern noch bis zum 1. September.

"Tannhäuser" in Bayreuth

© dpa-infocom, dpa:220807-99-307248/2