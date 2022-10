Tankstelle überfallen: Täter entkommt

Ein bislang unbekannter Täter hat in Erlangen eine Tankstelle überfallen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der Maskierte am Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr in die Tankstelle. Unter Einsatz eines länglichen Gegenstandes - vermutlich ein Messer - forderte er Geld und Tabakwaren. Mit seinem Diebesgut flüchtete der Mann. Die Fahndung nach ihm blieb bisher ergebnislos. Der etwa 25 Jahre alte Täter hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen und war mit einem bunten Tuch maskiert.

