Tanklastzug kippt auf Auto: Mindestens ein Mensch im Wagen

Ein umkippender Tanklastzug hat bei einem Unfall in Niederbayern ein Auto unter sich begraben. Mindestens einen Menschen vermuteten die Retter am Freitag in dem Auto, sagte ein Sprecher der Polizei. Zwei Kräne sollten den 40-Tonner anheben. Der Fahrer des Tanklastzugs verletzte sich leicht.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war das Auto beim Beschleunigen auf einer Bundesstraße bei Bodenkirchen (Landkreis Landshut) ins Schlingern und auf die Gegenspur geraten. Beim Ausweichen kippte der Lastwagen um und begrub den Pkw. Der Tanklastzug war mit Plastikgranulat beladen.