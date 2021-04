Tankbetrüger wird Falschparken doppelt zum Verhängnis

Dass er seinen Luxuswagen falsch geparkt hat, ist für einen Tankbetrüger im Landkreis Hof gleich doppelt ärgerlich. Der Mann habe am Freitagmittag zunächst für knapp 140 getankt und nicht bezahlt, teilte die Verkehrspolizei am Samstag mit. „Der Porsche brauste letztlich gen Süden davon.“

Überwachungskameras der Tankstelle in Berg an der Autobahn 9 hielten jedoch das Kennzeichen fest. Als der Wagen in der Nacht auf Samstag schließlich wegen Falschparkens in München abgeschleppt wurde, wurden Polizisten auf die laufende Fahndung aufmerksam. Bislang habe sich der Autobesitzer nicht gemeldet. Die Abholung seines Gefährts werde ihn wohl teuer zu stehen kommen, hieß es weiter.

