Ein Unbekannter hat etwa 300 Liter Diesel aus einem geparkten Lastwagen gezapft. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, legte ein 51-jähriger Lastwagenfahrer am Donnerstagabend seine vorgeschriebene Ruhezeit ein. Als er am Freitagmorgen weiterfahren wollte, bemerkte er den leeren Tank.