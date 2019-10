Zum Wochenstart bleibt es in Bayern spätsommerlich warm. Am Montagmorgen hält sich im Freistaat an vielen Orten noch der Nebel. In der Nacht zum Dienstag könne dieser in Süd- und Ostbayern sogar zu einer Sichtweite von weniger als 150 Metern führen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Tagsüber setzt sich dann die Sonne gegen den Nebel durch, und die Temperaturen steigen mancherorts auf bis zu 24 Grad.

Vorhersage DWD