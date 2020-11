Täter sprengen Geldautomaten und erbeuten über 100.000 Euro

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in Zapfendorf (Landkreis Bamberg) einen Geldautomaten gesprengt und nach Polizeiangaben über 100.000 Euro erbeutet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler betraten zwei Täter eine Bankfiliale und sprengten den Automaten mit einem Gasgemisch. Anschließend seien sie Zeugenaussagen zufolge mit einem dunklen Kombi in Richtung Autobahn 73 geflüchtet, sagte eine Polizeisprecherin.

Trotz umfangreicher Fahndungen, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, waren die Täter zunächst noch auf der Flucht. Der Sachschaden am Geldautomaten und dem Gebäude wird auf rund 30 000 Euro geschätzt.

Pressemitteilung der Polizei