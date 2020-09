Täter entkommt nach bewaffnetem Raubüberfall auf Supermarkt

Ein Mann hat am Dienstagabend mit einer Schusswaffe einen Supermarkt in Heßdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) überfallen. Er habe eine 33-jährige Kassiererin bedroht und Bargeld aus ihrer Kasse gestohlen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Es sei unklar, mit was für einer Waffe der etwa 40-Jährige die Frau bedroht habe. Wie viel Bargeld er erbeutete, konnte der Sprecher nicht sagen. Trotz einer Fahndung mit zahlreichen Kräften konnte die Polizei den Mann zunächst nicht stellen.