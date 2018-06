Türkei-Wahl in Bayern: Weniger als jeder Zweite hat gewählt

Bei der türkischen Präsidentschafts- und Parlamentswahl hat sich in Deutschland bis zur Schließung der Wahllokale fast jeder zweite Wahlberechtigte beteiligt. Am Konsulat in München lag die Beteiligung bei 48,54 Prozent und in Nürnberg waren es 44,89 Prozent, wie die türkische Wahlkommission am Mittwoch mitteilte. In Bayern gaben bis zur Schließung der Wahllokale am Dienstagabend damit 78 831 Auslandstürken ihre Stimme ab.

Im Freistaat waren mehr als 180 000 Türken als Wahlberechtigte registriert. Die wahlberechtigten Türken in Deutschland mussten ihre Stimme aber nicht in dem Konsulat abgeben, bei dem sie registriert waren.

In der Türkei wird an diesem Sonntag gewählt. Die Wahlbeteiligung unter den Türken in Deutschland dürfte noch leicht ansteigen, da Auslandstürken bis zum Wahltag in der Türkei am Sonntag an den Grenzübergängen und Flughäfen der Türkei abstimmen können. Insgesamt konnte in 60 Ländern außerhalb der Türkei abgestimmt werden. Weltweit lag die Wahlbeteiligung bis zum Ende der Wahl im Ausland am Dienstag bei 48,8 Prozent.

Der türkische Präsident Erdogan tritt bei der Abstimmung zur Wiederwahl gegen mehrere Kandidaten der Opposition an. Mit den Wahlen am 24. Juni soll die Einführung des Präsidialsystems abgeschlossen werden, das den Präsidenten mit deutlich mehr Macht als bislang ausstattet.

