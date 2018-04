Türke Cüneyt Çakır pfeift Bayern-Spiel in Madrid

Der erfahrene türkische Schiedsrichter Cüneyt Çakır wird am Dienstag das Halbfinal-Rückspiel des FC Bayern München bei Real Madrid leiten. Der 41-Jährige hat schon häufiger Spiele beider Mannschaften in der Champions League gepfiffen. In dieser Saison war Çakır beim 3:1-Heimsieg der Bayern gegen Paris Saint-Germain in der Gruppenphase im Einsatz. Real Madrid feierte unter seiner Leitung im Viertelfinale den 3:0-Hinspielerfolg bei Juventus Turin.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister war nicht immer glücklich mit Çakır. Beim Halbfinal-Aus 2016 gegen Atletico Madrid bescheinigte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge dem Referee, beim Rückspiel in München „keine glückliche Figur“ gemacht zu haben.

Beim 2:1 der Bayern, das nach dem 0:1 im Hinspiel wegen der Auswärtstorregel nicht zum Endspielzug reichte, reklamierten die Münchner vor dem 1:1 der Spanier durch Antoine Griezmann eine Abseitsstellung. Außerdem gab es einen umstrittenen Foulelfmeter für Atletico, den Nationaltorwart Manuel Neuer aber parieren konnte.

Spielplan FC Bayern

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Statistik-Handbuch zur Champions League

Torschützenliste Champions League

UEFA-Pressemappe zum Spiel Real Madrid - FC Bayern