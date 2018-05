Tödliches Überholmanöver: Frau stirbt bei Unfall

Eine 61-jährige Frau ist bei einem Unfall im Landkreis Weilheim-Schongau ums Leben gekommen. Die Frau war am Mittwochabend mit ihrem Auto auf der Kreisstraße WM 27 zwischen Antdorf in Richtung Penzberg unterwegs, als ein 25-jähriger Mann mit seinem Wagen ausscherte und zu einem Überholmanöver ansetzte. „Dabei sind die beiden Autos aus bisher nicht bekannten Gründen seitlich zusammengestoßen“, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.

Beide Fahrzeuge kamen demnach nach rechts von der Straße ab, wobei sich der Wagen des 25-Jährigen mehrfach überschlug und in einem angrenzenden Feld links neben einem Stadel zum Stehen kam. Obwohl der Mann schwer verletzt war, stieg er noch ohne Hilfe aus seinem Fahrzeug. „Er stand offenbar unter Schock“, sagte der Polizeisprecher. Der Wagen der 61-Jährigen schleuderte in den Stadel, durchbrach die Seitenwand des Gebäudes und fing Feuer.

Drei Personen, die auf den umliegenden Feldern arbeiteten, eilten zum Unglücksort. Sie zogen die Autofahrerin aus dem brennenden Fahrzeugwrack und versuchten, sie zu reanimieren. Ihre Verletzungen waren jedoch so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Laut Polizei, die Spuren auswertete, war der 25-jährige Mann mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Ein Polizeisprecher betonte, die Schuldfrage sei bislang noch nicht endgültig geklärt.

