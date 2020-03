Bei einem Zusammenstoß mit einem Güterzug in München ist ein Mann ums Leben gekommen. Er habe sich im Stadtteil Johanneskirchen im Gleisbereich des S-Bahnhofs aufgehalten, als ein Güterzug passierte, teilte die Polizei am Montag mit. Durch den Zusammenstoß starb der Mann in der Nacht zum Samstag noch vor Ort. Das Münchner Unfallkommando ermittelt.