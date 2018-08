Tödlicher Verkehrsunfall bei Ansbach

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Rügland (Landkreis Ansbach) ist ein junger Mann ums Leben gekommen. Der 20-Jährige aus dem Landkreis Ansbach fuhr am Dienstagmorgen mit seinem Auto Richtung Neustetten, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann wurde demnach so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Unfallursache war zunächst unklar.