Tödlicher Verkehrsunfall auf der A3

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 20-Jährige sei am Dienstagmorgen zwischen Wörth an der Donau und Rosenhof mit seinem Auto am Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die A3 in Richtung Regensburg war bis in die Mittagsstunden gesperrt.